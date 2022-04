Na scheiding en verlies van vrienden Myngheer en Demoitié wordt Tom Devriendt vierde in Roubaix: “Hij wou paar jaar geleden echt stoppen”

Parijs-Roubaix “Áls hij rijdt, is het om te helpen”: Pa­rijs-Rou­baix zelf winnen lijkt onmogelijk voor Wout van Aert, zegt sportief manager Merijn Zeeman

De kans dat Wout van Aert (27), momenteel in Spanje, zondag Parijs-Roubaix rijdt, bestaat nog steeds. Maar z’n ploeg Jumbo-Visma wil niet te hard van stapel lopen. “Donderdag willen we de knoop doorhakken, maar als Wout Roubaix rijdt, zal het zijn om een ploegmaat te helpen. Zelf winnen lijkt onmogelijk”, zegt Merijn Zeeman, sportief manager van Jumbo-Visma. Maar wat is hij “in de zon” precies aan het doen? En hoe voelt Van Aert zich vandaag?

12 april