Mathieu van der Poel voelt zich wél in zijn sas op de verraderlijke kasseien: “Een natte ‘Hel’? Cool!”

Tricky? Glibberig? Neen, zo had Van der Poel het niet aangevoeld. “Ik deed enkel het stuk tot en met Bos van Wallers. De stenen lagen er eigenlijk droog bij. Op uitzondering van een klein strookje, dat wat modderig was. Maar natte kasseien heb ik niet gezien.” Zondag kan dat weliswaar veranderen, beeldde hij zich in. “Dan zal het wel glijden. Wordt het hectisch, chaotisch, potentieel gevaarlijk. En is het opletten wat je doet. Je mag nog zó stuurvaardig zijn, als ze vlak voor je neer gaan, heb je je lot niet meer in eigen handen. Ik snap Gilbert en Van Aert wel als ze zeggen dat recht blijven al een hele opdracht wordt. Maar is dat niet altijd zo in Parijs-Roubaix? Dat je op je hoede moet zijn voor crashes en gespaard moet blijven van pech om te kunnen winnen? Dés te meer als het nat ligt, natuurlijk. Dan wordt het allemaal nóg technischer. En toch… (lachje) Ik zou het wel eens ‘cool’ vinden, zo’n doorregende Roubaix. Zolang het maar veilig genoeg blijft. En je je uit de problemen kan houden. Dan is het volgens mij leuk koersen op die kasseien.”

Hoe het met zijn rug is inmiddels? En met zijn vormpeil? “Nog niet 100%”, schatte hij in beide gevallen in. “‘Doenbaar’, wat die rug betreft. Het hindert me niet langer op de fiets. Wat de conditie betreft, maakte het WK van afgelopen zondag veel duidelijk. Bescheiden, was het. Je merkte het aan mijn manier van koersen. Ik kon geen aanvallen beantwoorden of zélf initiatief nemen zoals je dat van me gewend bent. Ik hoop zondag beter te doen.” Of dat betekent dat hij kan meespelen voor de zege in Parijs-Roubaix? “Dat wel, ja”, denkt hij. “Want ik was er in Leuven ook niet zó ver af (8ste, red.). Dat WK was overigens geen tussenhalte. Ik had er écht wel een groot doel van gemaakt. Ondanks het gebrek aan topvorm, hoopte ik in de finale met wat geluk een gooi te kunnen doen naar de regenboogtrui. Dat is helaas niet gelukt. Maar ik ga ervan uit dat de wedstrijd me die paar procentjes bij heeft geschonken. Dat ik zondag mijn lange, drukke, slopende seizoen in schoonheid kan afsluiten. En moet kunnen meestrijden voor de overwinning.” Tegen… onder meer Wout van Aert? “Reken maar. Ik denk niet dat hij op het WK is bezweken onder de druk. Daar had hij gewoon de benen niet. Dat is altijd mogelijk. Maar ik verwacht hem komende zondag wel opnieuw.”