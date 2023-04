LIVE PARIJS-ROUBAIX VROUWEN. Hoog bezoek: Lefevere mee in volgwagen, topfavoriete Kopecky ontspannen aan de start: “Vertrouwen zit het goed”

Parijs-Roubaix Filippo Ganna, dé topfavo­riet van onze analist Tom Boonen: “Misschien kan ik pis­te-ervaring uitspelen op Vélodrome”

Dé topfavoriet voor Parijs-Roubaix volgens onze huisanalist Tom Boonen? “Filippo Ganna. Ik heb zo’n voorgevoel — waarom, weet ik niet — dat hij heel goed is en dat hij er zondag een ‘patat’ op zal geven zoals we dat nog niet vaak hebben gezien.” De 25-jarige Italiaan, winnaar van de beloftenversie in 2016, is zichtbaar vereerd en lacht verlegen. “Maar of het terecht is, zal ik pas weten op de Vélodrome van Roubaix. Ik hoop er te kunnen meesprinten voor de zege. In een klein groepje, dat zou ideaal zijn. Dan kan ik mijn piste-ervaring uitspelen.”