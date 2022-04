LIVE PARIJS-ROUBAIX VOOR VROUWEN. Kopecky ingerekend, Longo Borghini gaat solo

Wielrennen Sep Vanmarcke mist ook Roubaix: “Mijn lichaam is te uitgeput, ik blijf 3 weken van de fiets”

Door ziekte moeten afzeggen voor de Omloop en opgeven in Harelbeke. Na een plaag in zijn ploeg niet kunnen starten in de Ronde van Vlaanderen. Parijs-Roubaix moest alles goed maken voor Sep Vanmarcke, maar ook dat zal niet lukken. “Van de longspecialist mag ik een maand niet koersen.”

15 april