LIVE PARIJS-ROUBAIX. Van der Poel keert terug in groep met Van Aert na fietswissel - Drie Belgen in spits van de koers

Wielrennen Na Evenepoel wil ook Lefevere focus weer op de koers, na hetze van deze week: "Uiteinde­lijk heeft iemand van mijn ploeg gewonnen, de rest interes­seert me niet”

10:09 Case closed voor Patrick Lefevere. De wereldkampioen rijdt ook volgend jaar in zijn team rond, en dát is wat telt na alle WK-heisa. Zondag wil Deceuninck-Quick.Step in Parijs-Roubaix de zegeteller nog wat aandikken. “We moeten erover waken dat we de wedstrijd nooit uit handen geven.”