LIVE PARIJS-ROUBAIX. Van Aert blijft last hebben van ribben: “Ik kan trainen, maar het is ambetant” - Van der Poel: “Nog evenveel in de tank als voor Sanremo”

Wout van Aert in exclusief en openhartig interview over Michael Goolaerts, die vijf jaar geleden overleed: “Het laatste wat ik wil, is dat hij vergeten wordt”

Vlaanderen wenst dat Wout van Aert zondag zijn voorjaar afsluit met winst. Zelf hoopt hij eindelijk een passend eerbetoon te geven aan zijn ploegmaat Michael Goolaerts, die exact vijf jaar geleden overleed op de kasseien van Parijs-Roubaix. Een interview met krop in de keel over het moeilijke verwerkingsproces na de dood van een dierbare en zijn lievelingskoers die voor altijd vervloekt is. “Het heeft nog geen enkele editie meegezeten, waardoor ik het eerbetoon voor Michael, dat al lang in mijn hoofd zit, nog niet heb kunnen tonen. Dat vreet ergens aan mij.”