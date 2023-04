LIVE PARIJS-ROUBAIX. Recordhouders Boonen en De Vlaeminck op fraaie wijze geëerd aan begin Bos van Wallers

INTERVIEW. Tadej Pogacar stelt zijn ideale renner samen: “Ik vind Wout slimmer in zijn manier van koersen dan Mathieu”

Met 9 overwinningen op 15 koersdagen benadert-ie zelf de perfectie, maar wat als Tadej Pogacar (24) nu eens zijn eigen ultieme renner zou mogen samenstellen? Rijdt die zondag ook de stenen uit de grond op de Oude Kwaremont? Een atypisch interview met een Tourwinnaar die mee topfavoriet is in de Ronde van Vlaanderen. Over de versnelling van Mathieu van der Poel, frietjes van de frituur en de humor van Tim Wellens. “He’s very good at talking bullshit.”