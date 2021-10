LIVE PARIJS-ROUBAIX. Krijgt Van der Poel z'n medevluchters nog afgeschud op Carrefour de l’Arbre?

Wielrennen Johan Vansumme­ren triomfeer­de tien jaar geleden in Roubaix: “Trots dat ik kon winnen in tijdperk van Boonen en Cancellara”

2 oktober In april 2011 belandde Johan Vansummeren (40) op de wielerpiste van Roubaix in het walhalla van de koers. Tien jaar later blikt Vansummeren voor deze krant terug op zijn grootste zege ooit en kijkt hij in zijn glazen bol voor komende zondag. “Ik hoor vanuit bepaalde hoeken dat Philippe Gilbert heel rap zou rijden.”