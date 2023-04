LIVE PARIJS-ROUBAIX. Driedubbele aanval van Mathieu van der Poel, alerte Wout van Aert telkens mee

Eén week na de Ronde krijgen we met Parijs-Roubaix een nieuw Monument voorgeschoteld. Kan Wout van Aert, die nog steeds hinder ondervindt aan de ribben, revanche nemen in de Hel van het Noorden? Mathieu van der Poel wordt door velen naar voren geschoven als topfavoriet. Of krijgen we, net als bij de vrouwen, een verrassende winnaar op de Vélodrome in Roubaix? In onze liveblog hoeft u geen pedaalslag te missen!