KIJK. “Van der Poel is dé man van het klassieke voorjaar”: Wuyts over geweldige Parijs-Roubaix en Van Aert die “zonder leegloper had meegesprint om zege”

Wat een thriller was Parijs-Roubaix alweer. Met drama voor Wout van Aert, die na een geweldige demarrage op Carrefour de l’Arbre lek reed en nadien Mathieu van der Poel solo richting overwinning zag gaan. In HLN LIVE bespreekt Michel Wuyts de immer interessante Helleklassieker. “Alpecin-Elegant heeft de perfecte race neergezet”, aldus Wuyts.

“Van der Poel is de verdiende winnaar. Om Parijs-Roubaix te winnen, heb je twee dingen nodig: meesterschap en geluk. Alpecin-Elegant heeft de juiste mensen op het juiste moment uitgespeeld. Ze hebben de perfecte race neergezet. Na vandaag moeten we concluderen dat Jasper Philipsen een toekomstige winnaar is van een monument. Hij is veel meer dan een sprinter. Hij heeft de motor om zo’n wedstrijd ooit te winnen. Hij is dé verrassing van de dag.”

“Van Aert had de nodige portie pech. Zonder leegloper had hij meegesprint om de zege. We gingen een sprint met twee gekregen hebben. Ik stel wel vast dat Van Aert de duimen moest leggen voor Philipsen, maar Philipsen kon meer recupereren en is intrinsiek sneller dan Van Aert.”

“Het is duidelijk dat Van der Poel dé man van het klassieke voorjaar is. Het winnen van twee monumenten schat ik hoger in dan de prestaties van Pogacar. Ik ben er van overtuigd dat Van der Poel in de toekomst ook Luik-Bastenaken-Luik kan winnen. De Ronde van Lombardije is een ander paar mouwen.”

Volledig scherm Van der Poel, Van Aert en Wuyts. © Photo News / ID/ Rhode Van Elsen