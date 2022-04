“Kalf” dat Lampaert ten val bracht riskeert in theorie één jaar cel en boete tot 15.000 euro

Wielrennen Michel Wuyts in nieuwe ‘Wuyts & Boonen’: “Ineos-Grenadiers beheerst én beheert de koers in blok”

Het stof is gaan liggen, maar er is nog meer dan genoeg over om na te kaarten daags na Parijs-Roubaix. Wat was Dylan van Baarle sterk en wat een maand zet zijn team Ineos-Grenadiers neer. Michel Wuyts kadert in een nieuwe aflevering ‘Wuyts&Boonen’. “Als je vanuit die overmacht kunt handelen, dan ben je het team van het jaar.”

17:14