“Het verschil is enorm”: prijzengeld Parijs-Roubaix voor vrouwen en mannen bekend

Parijs-Roubaix FOTO. Vandaag op de kasseien van Roubaix: Sagan poseert met fans, Van Aert heeft er zin in

11 april Zondag staat de 117de editie van Parijs-Roubaix geprogrammeerd, dus worden de kasseien van de Hel vandaag al duchtig herkend. Onder meer Wout van Aert, die aan een uitstekend voorjaar bezig is en vorig jaar bij zijn eerste deelname aan de Helleklassieker meteen dertiende werd, trok er al op uit. Ook Peter Sagan en BORA-Hansgrohe verkenden naar jaarlijkse gewoonte de kasseistroken van Parijs-Roubaix. Al even traditiegetrouw vangt die parcoursverkenning aan bij een plaatselijke supermarkt in Denain net over de Frans-Belgische grens. Daar waren enkele leerlingen van een klas op post die de kasseien in het bos van Arenberg-Wallers hebben opgekuist. Bovendien mochten ze ook een stukje kasseien leggen voor het Bora-hoofdkantoor in Duitsland. Ontdek hier de fraaiste beelden.