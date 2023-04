Het overlijden van Goolaerts en veel pech met fatale leegloper als orgelpunt: is Parijs-Roubaix echt “vervloekt” voor Van Aert?

“De ‘Hel’ blijft vervloekt voor mij.” Dat besef drong gisteren nog maar eens door bij Wout van Aert (28), voor wie het opnieuw niet mocht zijn in Parijs-Roubaix. Een pechverhaal dat al loopt sinds zijn eerste deelname in 2018 en eigenlijk elk jaar terugkeert. Een overzicht van de miserie van Van Aert op (en naast) de stenen.

KIJK. Van Aert: “Was onmogelijk om achterstand nog goed te maken op renner als Mathieu”

2018: ploegmaat Michael Goolaerts laat het leven

Bij zijn eerste deelname in 2018 maakt Wout van Aert - toen in het blauwe shirt van Vérandas Willems-Crelan - meteen een uitstekende indruk. Wereldkampioen Peter Sagan is die dag een maatje te groot voor de rest, maar Van Aert doet in de achtervolgende groep als debutant volop mee voor de dichte ereplaatsen. Tot een tegenstribbelende ketting hem in de finale parten speelt - weg ereplaats, een dertiende plek is het resultaat.

Maar tijdens die editie krijgt Van Aert af te rekenen met een opdoffer die elke vorm van materiaalpech ruimschoots overstijgt. Op een van de eerste kasseistroken komt ploegmaat Michael Goolaerts ten val na een hartstilstand op de fiets. Goolaerts wordt nog overgebracht naar het ziekenhuis van Lille, maar na de koers krijgen Van Aert en co het verschrikkelijke nieuws te horen dat hun ploegmaat daar op 23-jarige leeftijd is overleden.

Volledig scherm © Photo News

2019: tank loopt leeg na ware calvarietocht

Een jaar na de gitzwarte editie van 2018 rijdt Van Aert zijn eerste Parijs-Roubaix in het shirt van Jumbo-Visma. In het Bos van Wallers gaat het al een eerste keer mis. Van Aert zit goed gepositioneerd, maar kampt dan plots met een schakelprobleem en belandt zo in de graskant. Wachten op een nieuwe fiets is geen optie, en dus ‘stoempt’ Van Aert zich op een reuzeverzet door het bos. Met een achterstand op de favorieten draait hij het asfalt op.

Na een poosje op de fiets van Pascal Eenkhoorn te rijden, krijgt Van Aert weer z'n eigen fiets. Maar net daarmee schuift hij in een schijnbaar ongevaarlijke bocht onderuit. Na de nieuwe tegenslag begint onze landgenoot aan een ziedende achtervolging, waarbij hij ei zo na op een volgwagen botst. Na een achtervolging van twintig kilometer sluit hij weer aan bij het peloton.

Als bij wonder is Van Aert in de finale nog op de afspraak wanneer een elitegroep met onder anderen Sagan, Yves Lampaert en latere winnaar Philippe Gilbert wegrijdt, maar op twintig kilometer van het einde loopt de tank van Van Aert onherroepelijk leeg. Hij finisht uiteindelijk als 22ste.

Volledig scherm © Photo News

2020: koers afgelast door coronapandemie

In het voorjaar van 2020 breekt de coronapandemie los en wordt na Parijs-Nice een voorlopig punt achter het wielerseizoen gezet. Met een hertekende kalender worden de belangrijkste koersen vanaf augustus ingehaald, maar Parijs-Roubaix niet. Zonder twijfel een gemiste kans voor Van Aert, want in die zomer koerst hij voor het eerst op het stratosferische niveau dat hij nu al een aantal jaar vasthoudt. Hij wint de Strade Bianche en Milaan-Sanremo, maakt indruk in de Tour met twee ritzeges en berewerk voor Primoz Roglic en wordt tweede op het WK (in de weg- én tijdrit) en de Ronde van Vlaanderen. Maar in Roubaix kan hij z'n topvorm dus niet verzilveren.

2021: geen superdag in moddereditie

In 2021 wordt de Helleklassieker niet afgelast, maar wel uitgesteld naar oktober - wéér door het coronavirus. En de renners krijgen in de herfst een kletsnatte editie van Parijs-Roubaix voorgeschoteld. In het modderige Bos van Wallers kan Van Aert maar net een val vermijden, maar hij ziet zo wel een groepje met Van der Poel en Sonny Colbrelli wegrijden. Na het Bos vecht Van Aert terug en komt hij weer aansluiten bij de andere favorieten.

Maar als Van Aert in de finale niet reageert wanneer Van der Poel zijn rush naar voren inzet, wordt duidelijk dat hij niet super is en het dus weer niet zijn dag wordt in Roubaix. Hij wordt uiteindelijk zevende op de Velodrome. Van der Poel moet de zege dan weer aan Colbrelli laten, een verrassend sterke Florian Vermeersch strandt op plaats twee.

Volledig scherm © Photo News

2022: tweede na coronabesmetting en nieuwe dosis pech

Een half jaar na de moddereditie krijgt Van Aert al een nieuwe kans op de kasseien. Hij begint spetterend aan het voorjaar met winst in de Omloop en de E3 Saxo Classic, maar dan slaat het noodlot toe. Vlak voor de Ronde van Vlaanderen heeft het coronavirus hem te pakken. Van Aert moet zo Vlaanderens Mooiste missen, maar dankzij de presidentsverkiezingen in Frankrijk wordt Parijs-Roubaix een week verlaat en wint Van Aert zo wat tijd - een geluk bij een ongeluk.

De conditie van Van Aert heeft schijnbaar nauwelijks geleden onder zijn coronabesmetting, maar opnieuw wordt hij achtervolgd door pech in de Hel. In het Bos van Wallers verzeilt hij na pech in de achtergrond op de fiets van een ploegmaat, na de passage moet hij weer achtervolgen na een fietswissel. En alsof dat nog niet genoeg is, rijdt hij op iets minder dan veertig kilometer van het einde achteraan lek. Niet veel later begint Dylan van Baarle aan zijn winnende raid, een sterke Van Aert wordt op ruime afstand tweede.

Volledig scherm © BELGA

2023: fatale leegloper op Carrefour de l’Arbre

En gisteren kregen we dus de voorlopig laatste episode van de pechhistorie van Wout van Aert in Parijs-Roubaix te zien. Een lekke band op meer dan honderd kilometer van de finish blijkt een voetnoot, een nieuwe leegloper op Carrefour de l’Arbre allerminst. Net wanneer Van Aert zijn kaarten op tafel gooit en de strijd aangaat met Van der Poel, zet de pechduivel hem weer een hak. MVDP wint, Van Aert mag - deze keer als derde en met een beteuterd gezicht - opnieuw het podium op.

“Ik vind het vooral frustrerend dat ik na die eerste Roubaix dacht: ‘Wat er met Michael gebeurd is, ga ik gebruiken als extra motivatie om hier ooit eens te winnen en dat gaat niet lang duren...’”, vertelde Van Aert in aanloop naar Parijs-Roubaix in een exclusief en openhartig interview met HLN. “Wel, het jaar nadien reed ik drie keer plat, dan werd het uitgesteld door Covid... Ik ben nog nooit door het Bos van Wallers gepasseerd zonder materiaalpech. Voorlopig is die koers vervloekt voor mij. Het heeft nog geen enkele editie meegezeten, waardoor ik het eerbetoon voor Michael, dat al lang in mijn hoofd zit, nog niet heb kunnen tonen. Dat vreet ergens aan mij.”

“Unfinished business”, post Van Aert vandaag dan ook veelzeggend op Instagram. Vallen de puzzelstukjes volgend jaar wél op de juiste plaats?

Link naar instagram post Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

Beluister hieronder de nieuwste aflevering van ‘Wuyts & Vlaeminck’, de scherpste podcast over de koers:

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

Volledig scherm © BELGA