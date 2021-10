Hel van het Noorden krijgt eindelijk opvolger voor Gilbert, Van Aert wil reageren na WK

De editie van 2021 gaat over 257,7 km, waarvan 55 km kasseien, verspreid over 30 stroken. Door de coronapandemie vindt de wedstrijd plaats in oktober en niet in april, een weekje na de Ronde van Vlaanderen. “Het wordt een atypische koers, zo een week na het wereldkampioenschap in plaats van een week na de Ronde van Vlaanderen”, blikte de titelverdediger de voorbije dagen vooruit. “Ik denk dat veel renners nu niet goed weten wat ze ervan moeten verwachten. Andere jaren heb je in de andere voorjaarsklassiekers al wel kunnen voelen hoe de benen zijn, nu zullen weinig renners stellig durven beweren dat ze zondag bij de eerste vijf gaan eindigen. Het is ook het einde van het seizoen en het lichaam is moe. De renners die aan het WK hebben deelgenomen, zullen hier zeker niet in het nadeel zijn. Ik denk zelfs dat het een goede voorbereiding was.”