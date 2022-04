Gemiste kans voor ontgoochelde Lotte Kopecky, die in eerste plaats voor ploeggenotes reed: “Mocht niet vol doorrijden”

Parijs-RoubaixEen sterke ploeg met meerdere speerpunten, ‘t is een mes dat langs twee kanten snijdt. Dat ondervond ook Lotte Kopecky (26) vandaag aan den lijve in Parijs-Roubaix . Ze leek de sterkste renster van SD Worx, maar schikte zich in een dienende rol en strandde zo op de tweede plaats. “Het doet pijn.”

Hoe makkelijk fladderde Lotte Kopecky weer over de kasseien, toen ze op de stenen van Auchy à Bersée - op iets meer dan 50 kilometer van de streep - stevig doortrok. Een eerste schifting doorvoeren, heet dat dan. Enkel Lucinda Brand en Marta Bastianelli volgden, daarachter legden Kopecky’s ploegmaats de boel lam. Volgens het boekje, zoals SD Worx het ploegenspel ook in de Strade Bianche en de Ronde van Vlaanderen al voortreffelijk speelde.

Er leek dan ook muziek in die poging te zitten, maar Kopecky gaf nooit de indruk vol door te rijden. “Lucinda werkte niet vol mee”, legde ze na de koers uit. “Daarom werd mij ook vanuit de volgwagen verteld dat ik niet vol mocht rijden. Het gat proberen houden, maar toch ook de benen wat sparen.” Voilà, daar was meteen het grote verschil met de voorgaande koersen. Kopecky schikte zich vandaag in een meer dienende rol. “Na die zeges was ik bereid om mijn best te doen voor mijn ploeggenotes. Dat was de ingesteldheid waarmee ik van start ging: in de eerste plaats genieten, de koers hard maken en andere ploegen onder druk zetten.”

De vraag is natuurlijk hoeveel je de andere teams onder druk zet wanneer je zélf niet vol door rijdt. Want het trio reed nooit écht ver weg en toen ze werden ingelopen, sloeg Elisa Longo Borghini haar vleugels uit. SD Worx werd zo in één klap in het defensief geslagen, Trek-Segafredo had plots de beste kaarten in handen. “In een ‘split second’ zaten we plots in heel slechte situatie”, besefte Kopecky. “Typisch Parijs-Roubaix. Daar hebben we de koers verloren.”

Volledig scherm © BELGA

Gemiste kans

Op de kasseien van Cysoing à Bourghelles zette Kopecky zich op kop in de achtervolging om de boel alsnog te redden. Onze landgenote leek zich weg te cijferen voor Chantal van den Broek-Blaak, maar de Nederlandse moest plots zelf passen. “Ik probeerde het pad te effenen zodat Chantal de oversteek zou kunnen maken, maar dat lukte niet.” Daar rijd je dan, in je dienende rol. Ook op Carrefour de l’ Arbre - de laatste en zwaarste sector van de dag - was Kopecky duidelijk de sterkste van haar ploeg, maar ze zat in de tang bij twee ploegmates van Longo Borghini: Lucinda Brand en Ellen van Dijk. Trek-Segafredo gaf SD Worx zo een koekje van eigen deeg.

In de laatste kilometers richting Roubaix druppelde het besef langzaamaan binnen dat de vogel gaan vliegen was. Longo Borghini triomfeerde op de piste, daarachter regelde Kopecky het sprintje voor de tweede plek. Opnieuw een sterke prestatie en een mooi resultaat om het voorjaar mee af te sluiten, maar toch ook eentje met een zure nasmaak. “Een podium is mooi, maar ik ben toch vooral teleurgesteld”, gaf ze toe. “Het doet pijn om tweede te worden. Een gemiste kans? Ja, misschien wel. Maar er komen nog edities. Ik ben er zeker van dat ik er de komende jaren nog dicht bij kan zijn.”

Volledig scherm © BELGA