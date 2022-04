Filippo Ganna, dé topfavoriet van onze analist Tom Boonen: “Misschien kan ik piste-ervaring uitspelen op Vélodrome”

Over piste gesproken: bovenop de verstevingsarbeid van buikspieren en bovenlichaam die hij in zijn jacht op eeuwige klassieke roem leverde, simuleerde Ganna afgelopen week de Hellekasseien op… de wielerbaan van Montichiari. De Italiaanse pistecoach Marco Villa liet hem er in blokjes van 2 minuten (met telkens 5 minuten herstel tussen) met een vaste versnelling van 60x16 (het equivalent van 54x13 of 54x14 op de kasseien) aan een kadans van 95-96 omwentelingen per minuut 60-65 km/u rijden en tussen de 800 à 1.000 watt wegduwen, wat volgens zijn berekeningen zou overeenstemmen met de inspanning op een Noord-Franse stenenstrook. Zo bootste Ganna in twee sessies van twintig minuten dus in totaal vijf sectoren na.

Een verhaal dat de renner zelf wat nuanceert. “Het was een ‘two-in-one-training. Niet alleen in functie van Parijs-Roubaix, maar ook voor de Nations Cup-pistemeeting van de week nadien (21-24 april) in Glasgow. Of het nuttig is geweest? (lacht) Ook dat zal zondag moeten blijken. Er wachten me 270 lange en zware kilometers. Me goed vooraan houden op de kasseien en uit de risicozone blijven, is de opdracht. Met Luke (Rowe, red), Kwiato (Kwiatkowski, red.) en Cameron (Wurf, red.) heb ik daar uitstekende gidsen voor.”