Dit zag u niet in Parijs-Roubaix: Lotto-mecanicien komt ten val in Bos van Wallers, achterwiel Laporte breekt op kasseien

Het was niet de dag van Jumbo-Visma in Parijs-Roubaix. De Nederlandse formatie zag kopman Wout van Aert meermaals langs de kant van de weg staan met pech en ook Christophe Laporte verscheen nooit helemaal aan het front. De Fransman reed zich wel in de kijker met knap kunst- en vliegwerk. Op de kasseistrook van Saint-Python brak het achterwiel van Laporte helemaal in twee, maar hij wist alsnog recht te blijven. Toch zou hij de finish niet halen.

Als het al niet de dag van Jumbo-Visma - dat tweede werd met Van Aert - was, wat dan gezegd van Lotto-Soudal? De ploeg van onder meer Florian Vermeersch, de revelatie van vorig jaar, kwam in de ‘Hel van het Noorden’ nauwelijks tot niet in het stuk voor. Toegegeven, zeker Vermeersch werd niet gespaard door pech. Ook in het Bos van Wallers had onze landgenoot stukken. Een mecanicien van Lotto-Soudal kwam Vermeersch met de fiets tegemoet gereden, maar dat liep fout. Bij het afspringen ging de man stevig tegen de grond.