De zieken, de allerlaatsten en de loper: straffe koersverhalen uit de achtergrond van de Hel

De allerlaatsten: Tom Paquot en Niki Terpstra

94 renners zijn officieel in de uitslag opgenomen, maar er bereikten nog tien renners buiten de tijdslimiet de wielerpiste van Roubaix. Onder meer ex-winnaar Niki Terpstra, Dylan van Baarle en Maciej Bodnar hielden zich eraan om de velodroom te halen. De allerlaatste die de streep overkwam was dan weer een Belg: Tom Paquot van Bingoal-Sauzen Pauwels.

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

“Ik heb bijna 150 km in mijn eentje moeten rijden”, vertelde de 22-jarige renner bij z'n aankomst. “Minstens 30 keer dacht ik aan opgeven, maar het publiek sleurde me erdoor. In de laatste 5 km heb ik meer geweend dan in de laatste twee jaar van mijn leven, maar het waren tranen van vreugde dat ik het gehaald had, ook al was het buiten tijd. Ik heb zoveel meegemaakt vandaag, maar ik wou absoluut de piste halen in Roubaix.”

Zeven jaar geleden was Niki Terpstra nog de eerste om in Roubaix over de meet te komen. Anno 2021 verging het de Nederlander een pak minder. Terpstra liep als 96ste én buiten tijd binnen: “Als ze me over 20 jaar vragen: hoe ben jij die natte Roubaix geëindigd? Dan wil je niet zeggen dat je bent afgestapt. Ik ben de jongens die bij me zaten ook blijven motiveren om toch uit te rijden. Ja, ik heb me in het douchehokje met mijn naam op gewassen, als er iemand anders in stond, had ik die eruit geschopt. (lacht)”

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

De zieken: Greg Van Avermaet, Matteo Jorgenson en Nils Eekhoff

Allebei reden ze de koers uit. Allebei waren ze al vroeg mee in de aanval. Allebei werden ze ziek tijdens de koers. Greg Van Avermaet finishte op een 32ste plaats in de Hel van het Noorden op meer dan 9 minuten van Sonny Colbrelli. Nils Eekhoff werd 46ste op meer dan 12 minuten, nochtans was de Nederlander lange tijd mee met Florian Vermeersch in het offensief. Tot dan een plotse inzinking kwam.

Quote Soms roept de natuur je een halt toe en dan heb je geen andere keuze. Zes uur lang ‘koeien­stront’ en slijk in mijn mond zorgden ervoor dat mijn maag opspeelde. Helaas is dit ook de Hel van het Noorden. Matteo Jorgenson

“Ik voelde me niet lekker, er kwam gal omhoog en ik moest overgeven”, vertelde Eekhoff, die in 2017 de kasseienklassieker bij de beloften had gewonnen. “Het voelt nu als een gemiste kans.” Eekhoff had onderweg ook nog moeten stoppen vanwege diarree. De 46ste plaats deed zijn optreden vroeg in koers vergeten. “De teleurstelling overheerst nu. Ik voelde al een tijdje dat het niet lekker zat. Ik zat mee in een kopgroepje maar voelde me niet top. Had ik me beter gevoeld dan was ik vandaag zeker lang meegegaan. Het begon zo goed. Ik voelde me heel zelfverzekerd, kon telkens goed positie kiezen en had de controle op de kasseistroken. Dat het er zo nat bij lag, maakte me niet uit. Maar het hoeft niet elk jaar zo te zijn.”

Volledig scherm Nils Eekhoff. © Photo News

Ook Greg Van Avermaet had last van maagoprispingen. Onze landgenoot vertelde voor de micro van VTM dat hij in de koers vaak moest overgeven (zie video hieronder). Bovendien zag Van Avermaet ook zijn kansen verkleinen door een val van Max Walscheid recht voor zich. De olympische kampioen ging samen met Tosh Van der Sande tegen de grond. “Anders kan ik normaal iets verder geraken en was ik misschien wel met Vermeersch, Moscon en Van Asbroeck mee. Het kalf was toen verdronken. Ik had het geluk mee te zijn in de ontsnapping en probeerde van daaruit zoveel mogelijk te sparen. Maar ik had superveel last van mijn maag. Ik moest overgeven, meerdere keren in de koers en dan weet je dat je op het eind geen energie meer zal overhebben.”

Ook Matteo Jorgenson reed in het eerste deel van de wedstrijd in beeld, maar net als Van Avermaet en Eekhoff werd hij op de fiets ziek. Jorgenson werd 65ste op dik 16 minuten van de winnaar. De Amerikaan van Movistar kwam in z’n dooie eentje over de aankomstlijn. “Soms roept de natuur je een halt toe en dan heb je geen andere keuze. Zes uur lang koeienstront en slijk in mijn mond zorgden ervoor dat mijn maag opspeelde. Helaas is dit ook de Hel van het Noorden. Misschien kan ik de volgende keer wel standhouden, want ik zat even mee in de winnende ontsnapping.”

Link naar instagram post Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

Materiaalpech: Yves Lampaert, Gianni Moscon en Sep Vanmarcke

Yves Lampaert voelde zich naar eigen zeggen “de beste man in koers”. En ook Gianni Moscon moet zich oersterk gewaand hebben. De Italiaan leek op weg naar een zekere zege, maar het lot was hem niet gunstig gezind. Moscon reed lek op het moment dat het dubbeltje misschien wel zijn kant uitging. Een voorsprong van bijna anderhalve minuut smolt weg. Daarna was er ook nog een valpartij op Carrefour de l’Arbre. Moscon werd uiteindelijk vierde op 44 tellen van Colbrelli.

Lampaert eindigde dan weer één plaats verder. “Als je driemaal lek rijdt op cruciale momenten en je wordt nog vijfde, dan denk ik wel dat je mag zeggen dat je met héél goeie benen zat. Toen Van der Poel demarreerde, zat ik in het wiel. Maar ik reed lek middenop de kasseien. Het is jammer, maar het hoort bij Parijs-Roubaix. Ik ben wel ontgoocheld, ja. Drie maal lek rijden met zo’n koppel benen.”

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

Ook Sep Vanmarcke (23ste) kende weer zijn dosis pech. Onze landgenoot kampte met drie lekke banden en moest twee keer van fiets wisselen. “Ik wou dat ik in de finale had kunnen meestrijden, want ik voelde me goed. Het geluk stond niet aan mijn zijde. Drie keer lek, een valpartij, een schoenenwissel en een gevallen zadelpen. Ik vocht elke keer terug, tot het moment ik écht niet meer kon.”

Link naar instagram post Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

De loper: Kévin van Melsen

De velodroom halen deed hij niet, maar het verhaal van Kévin van Melsen is er niet minder om. Onze landgenoot bij Intermarché-Wanty Gobert kende misschien meer pech dan de drie op het podium samen. Het relaas van wat de man zelf een ‘Paris Roubaix compliqué’ noemt. “Ik viel, had twee lekke banden en kende een zadelbreuk. Op veertig kilometer van het einde was er niets of niemand meer om me te depanneren. Ik liep nog twee kilometer te voet over het parcours over Mons-en-Pévèle. Ik ben ontgoocheld, maar ook dat is Roubaix.”

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

BEKIJK OOK. Stijn Vlaeminck over tweede plaats Florian Vermeersch