De ‘rollercoaster’ van Yves Lampaert, Astrid en ‘Wieske’ in Parijs-Roubaix: “Van de hel naar de hemel. En terug naar de hel”

“Kalf” dat Lampaert ten val bracht riskeert in theorie één jaar cel en boete tot 15.000 euro

In een wielerwedstrijd van ruim 200 kilometer is het onmogelijk om het volledige parcours af te sluiten met nadarhekken. Maar in Parijs-Roubaix had zo’n hek Yves Lampaert mogelijk wel een podiumplaats opgeleverd. Op 7 kilometer van de finish werd hij door een onoplettende toeschouwer ten val gebracht. Als Lampaert klacht indient riskeert de man tot 15.000 euro boete, al lijkt het zo’n vaart niet te lopen.

18:38