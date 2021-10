COLUMN. “Het zou me niet verbazen als er over 2.000 jaar tientallen renners worden opgegraven door archeologen”

Wielrennen Mathieu van der Poel voelt zich wél in zijn sas op de verrader­lij­ke kasseien: “Een natte ‘Hel’? Cool!”

30 september Je hebt er die het nú al in de broek doen. Maar niet de acrobaat in Mathieu van der Poel (26). Die voelde zich in zijn sas op de kasseien. En bidt nog nét niet voor een Parijs-Roubaix-debuut in een verzopen Hel. “Voorspellen ze regen? Cool!”