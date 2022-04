“Áls hij rijdt, is het om te helpen”: Parijs-Roubaix zelf winnen lijkt onmogelijk voor Wout van Aert, zegt sportief manager Merijn Zeeman

Parijs-Roubaix Jolien D’hoore neemt afscheid in “moeilijke wedstrijd”: “Maar trots dat ik einde heb gehaald”

Jolien D’hoore finishte buiten de tijd in Parijs-Roubaix, de laatste wedstrijd uit haar loopbaan, na twee valpartijen. “Mijn koers was al vroeg voorbij”, zei ze. “Maar ik wilde niet afstappen in mijn laatste koers en het einde halen. Ik ben blij dat me dat gelukt is.”

