“Zwembad had paradepaardje moeten zijn, maar is symbool van wanbeleid”: oppositiepartij eist oplossing voor Begijntjesbad

Sinds 18 april is het Begijntjesbad in Overijse volledig gesloten door een tekort aan reddend personeel en voortaan zal het zwembad alleen op zaterdagen van 9 tot 16 uur geopend zijn voor recreatieve zwemmers. De zwemclub kan er wel nog gewoon zwemmen aangezien men daar met eigen redders werkt. “Door één dag per week te openen, zorgen we voor stabiliteit en kunnen we de zwemmers toch íets aanbieden”, zegt burgemeester Inge Lenseclaes (Overijse2002/N-VA). “Op zaterdag kunnen we bovendien gemakkelijker jobstudenten en interimpersoneel inzetten. Hoelang de situatie zo zal blijven, is evenwel niet duidelijk. Indien we meer redders vinden, zullen we de deuren wat vaker kunnen openen.”