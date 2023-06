“Zolang Théo niet terecht is, kunnen we niet loslaten”: Ontdekking menselijk bot geeft familie van verdwenen rugzaktoerist opnieuw hoop

Wat mijn broer kan, kan ik ook: twee broers uit GO!-atheneum Tervuren pakken goud op Vlaamse Olympiade voor Natuurwe­ten­schap­pen

Michail en Daniel Ognyanov, twee broers van respectievelijk 17 en 15 jaar die school lopen in het GO!-atheneum in Tervuren, hebben goud gepakt op de Vlaamse Olympiade voor Natuurwetenschappen. Voor Michail was het al zijn tweede gouden medaille in evenveel jaar tijd. Hij mag ons land binnenkort in Tokio vertegenwoordigen op de internationale Olympiade.