Zo hard sloeg de Bende van Nijvel 37 jaar geleden toe in Overijse: "Toen we zagen dat een 14-jarige jongen doodgeschoten werd, wisten we dat het geen mop was”

Dit weten we over stuntman Alain Vincx, wiens lichaam is opgegraven in Bende van Nij­vel-onderzoek

Bendespeurders hebben maandag het lichaam opgegraven van stuntman Alain Vincx. Bedoeling is zijn DNA te vergelijken met andere sporen uit het dossier. Het federaal parket wil zo eerdere Bendepistes definitief sluiten of nader onderzoeken. Zijn naam valt in het onderzoek naar de drievoudige moord aan de Colruyt van Nijvel in september 1983, het feit waar de Bende haar naam aan ontleent. Wat weten we over de 41-jarige die stierf bij een fatale stunt op het circuit van Zandvoort in 1987?

