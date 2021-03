Zes kinderen lanceren crowdfunding voor hun ongeneeslijk zieke mama Cheryle (47): “Uitzaaiingen op 11 plekken... Zal ik er deze zomer nog zijn?”

Gent / Brussel / Antwerpen / Kortrijk / Hasselt Eerste Vlaamse film komt tot leven in VR-spel: Kinderen vanaf 7 jaar kunnen K3 bevrijden uit een piramide. “En ja, ook jongens vinden dit leuk”

15 maart Zodra het weer mag, start The Park in 5 steden in ons land een VR-spel voor jonge kinderen. Met een VR-bril op het hoofd en twee controllers in de hand verandert de saaie mat waarop je staat in een levensechte binnenkant van een piramide. Twee tot zes spelers kunnen er samen aan de slag om K3 te bevrijden.