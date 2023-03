Winkelen in Delhaize wordt steeds moeilijker: heel wat rekken blijven leeg

De Delhaize-supermarkt in Overijse is één van de 128 winkels die Delhaize vandaag nog zelf beheert en die de directie in de toekomst door een zelfstandige wil laten uitbaten. Die aankondiging heeft de voorbije dagen tot heel wat protesten geleid in ons land, met een blokkade van de depots in Zellik en Ninove tot gevolg. Vandaag – vrijdag – zijn die acties opgeheven, maar de bevoorrading van de supermarkten loopt wel nog mank. Dat is in het warenhuis in Overijse duidelijk voelbaar.