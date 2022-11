‘Whaler’ uit Overijse krijgt werkstraf: “Bankkaart verloren”

De jongeman uit Overijse werd vervolgd omdat hij betrokken zou geweest zijn bij een geval van whaling. In januari 2022 kreeg het slachtoffer een aantal WhatsApp-berichten die zogezegd afkomstig waren van één van zijn kinderen, en waarin om geld werd gevraagd. Het slachtoffer schreef daarop driemaal geld over op de vermelde rekening. Het geld werd vervolgens bliksemsnel afgehaald in Aalst en uitgegeven in winkels in Aalst en Brussel. De rekening waarop het geld werd gestort, bleek niet toe te behoren aan het kind van het slachtoffer, maar aan een jongeman uit Overijse. “Ik heb met deze feiten niets te maken”, zei de jongeman. “Ik was mijn bankkaart en identiteitskaart verloren. Toen dat geld werd afgehaald, was ik ook niet in Aalst, maar thuis.”