Weyts maakt 3,9 miljoen euro vrij voor scholenbouw in onze regio

Hondje Michelle (2) opnieuw vergiftigd in Huldenberg: “Plots begon ze te trillen, daarna werd ze zelfs even blind”

In Huldenberg is er opnieuw een hond vergiftigd, deze keer tijdens een wandeling vlakbij Gemeentelijke Basisschool Den Elzas. Charlotte Famaey (22) zag het gebeuren en kon gelukkig haar hondje redden, maar de laatste tijden zouden er meer dieren worden vergiftigd in de buurt. De politie is op de hoogte van de feiten.