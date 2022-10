Weer wat meer waterpret in Begijntjesbad: wildwaterbaan op zaterdag 3 uur lang open

Al enkele maanden is de wildwaterbaan in het zwembad in Overijse gesloten. Oorzaak is een tekort aan redders, waardoor de veiligheid niet gegarandeerd kan worden. Alleen in augustus was de attractie enkele weken open. Maar nu is er goed nieuws, want vanaf nu zaterdag zal de wildwaterbaan dankzij de extra inzet van jobstudenten en eigen personeel elke zaterdagnamiddag tussen 13 en 16 uur open zijn. Dat zal al zeker tot en met 26 november het geval zijn. Baanzwemmers en gezinnen zullen op zaterdag ook een halfuur langer in het 25-meterbad en het kinderbad terecht kunnen. Zij zullen tot 16.30 uur in plaats van tot 16 uur kunnen zwemmen.