WEER. Vanochtend lichte regen en bewolking in Overijse

Op kot in... Brussel: Jaidyn betaalt 371,80 euro voor een studenten­ka­mer. “In Nederland betaal je al snel het dubbele”

Wie studenten in zijn omgeving heeft, weet het: een degelijk kot vinden voor een schappelijke prijs wordt steeds lastiger. Onze redactie neemt de kotenmarkt in de Vlaamse studentensteden onder de loep. Vandaag gaan we naar Brussel, dat geen typische studentenstad is, maar waar de zoektocht naar een kot daarom niet makkelijker verloopt. We kijken binnen bij Jaidyn(21), en delen tips over op kot gaan in de hoofdstad. Hoe vind je je weg in het kotenbestand?