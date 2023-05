WEER. Vanochtend kans op helder weer in Overijse

Grens­straat nog afgesloten tot en met maandag 29 mei

De Grensstraat is sinds 17 mei afgesloten voor dringende werken. De straat is ondertussen hersteld en krijgt nu een nieuwe laag beton. Om die te laten uitharden, blijft de straat afgesloten tot en met maandag 29 mei. Er is een omleiding voorzien via de Coige steenweg en de Kruisstraat.