WEER. Vanochtend kans op helder weer in Overijse

Van één brug naar twee én bushaltes langs E411: dit zijn de plannen met het dorpscen­trum van Jezus-Eik

In het najaar start De Werkvennootschap met de herinrichting van de dorpskern van Jezus-Eik. Over de E411 komen twee nieuwe bruggen, die de verouderde brug vervangen. Op de snelweg zelf komen in beide richtingen haltehavens, waar bussen kunnen stoppen. Ook komt er een Hoppinpunt. Al die werken, goed voor 26 miljoen euro, moeten de dorpskern veiliger maken én mensen meer op de fiets of op het openbaar vervoer krijgen.