WEER. Vanochtend helder weer in Overijse

‘Femme fatale’ gaat in beroep na veroorde­ling tot 7 jaar cel voor moordpo­ging met betonklin­ker op ex

De 24-jarige Saskia S. uit Huldenberg heeft beroep aangetekend tegen haar veroordeling voor poging moord op haar ex. De jaloerse ‘femme fatale’ kreeg vorige maand in eerste aanleg zeven jaar cel. Tijdens een verrassingsdate in een Leuvens park keilde ze een betonklinker van 3,4 kilogram op het hoofd van de vastgebonden man, die hun relatie enkele weken voordien beëindigd had. Het aantal sms’en dat ze haar ex in de twee uur na de breuk stuurde, maakte al duidelijk dat ze hem niet zomaar zou loslaten.