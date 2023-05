WEER. Vanochtend helder weer in Overijse

Politie moet schoten lossen bij achtervol­ging: “Auto stond geseind na diefstal”

Een bestuurder van een geseind voertuig is zondagavond pas na meerdere schoten onderschept kunnen worden. De wagen raasde in Sint-Jans-Molenbeek aan een hoge snelheid in de verkeerde richting en kwam tot aanrijding met enkele wagens in de Verrept-Dekeyserstraat.