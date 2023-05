WEER. Vanochtend bewolking in Overijse

Werken nieuwe brandweer­ka­zer­ne in Elsene van start

Beliris, publieke bouwexpert in Brussel, is dinsdag begonnen met de werken aan een nieuwe brandweerkazerne Delta in Elsene. Dat wordt een ultramoderne kazerne voor de hulpdiensten, die zowel de dienstverlening als de levenskwaliteit van inwoners en personeel moet verbeteren.