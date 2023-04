WEER. Lichte regen en bewolking in Overijse vanochtend

Trouwfeest, communie of lentefeest op de planning? Dit zijn 8 unieke feestloca­ties in Brussel en de Rand

De lente is doorgaans het startschot voor het trouwseizoen en de periode waarin heel wat communie- en lentefeesten op de agenda staan. Zoek jij nog naar het perfecte plekje om je feest te organiseren, nu of een van de volgende jaren? Onze redactie zocht alvast 8 feestlocaties in Brussel en de Rand voor je uit. Van een tuin in Tervuren tot een voormalige tv-zender in Zaventem: in deze zalen wordt jouw feest een sprookje.