WEER. Kans op regen en bewolking in Overijse vanochtend

Nieuwe locatie en volle affiche voor ‘t Festival

Enkele weken geleden berichtten we dat ‘t Festival, dat noodgedwongen de Berg van Termunt in Tervuren moet verlaten, een nieuwe thuis heeft gevonden in Vossem. De organisatie kon toen al pronken met enkele grote namen op de affiche. Nu zijn de laatste plekjes ingevuld. We lijsten even op wie je kan zien en horen op 5, 6 en 7 mei.