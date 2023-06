WEER. Kans op helder weer vanochtend in Overijse

Taxichauf­feur gewond nadat losgesla­gen aanhangwa­gen drie auto’s ramt

In de Infante Isabellastraat in het centrum van Brussel is een aanhangwagen maandagochtend tegen een taxi gebotst. Dat bevestigt de politie. In totaal liepen drie stilstaande taxi’s schade op. Bij het incident raakte een persoon lichtgewond.