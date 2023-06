WEER. Kans op helder weer in Overijse vanochtend

Tijdelijk minder treinen tussen Brus­sel-Luxem­burg en Sint-Job door werken aan Carsoel­brug

De bestaande brug aan het station Sint-Job in Ukkel wordt vernieuwd. In de plaats komt een exemplaar dat vier keer zo groot is, en plaats biedt aan alle vervoersmodi. Door de werken, die eind augustus zouden starten, zal er tijdelijk minder treinverkeer zijn tussen stations Sint-Job en Brussel-Luxemburg.