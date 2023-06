WEER. In Overijse kans op bewolking vanochtend

Start nieuwbouw­pro­ject met 16 betaalbare woningen in centrum

Vlabinvest, woonmaatschappij Elk Zijn Huis en het gemeentebestuur zijn gestart met de bouw van 16 woningen in het centrum van Bertem. Het gaat om een nieuwbouwproject met woningen voor mensen met een beperkt of gemiddeld inkomen uit de regio. “We zetten in op het mogelijk maken van betaalbare woonoplossingen voor kwetsbare doelgroepen via sociale huur, maar ook voor de middeninkomens via Vlabinvest.” Diezelfde dag werd de nieuwe naam van de woonmaatschappij voor Oost-Brabant-West bekend gemaakt: Woontrots.