WEER. Geregeld zon, maar ook enkele wolken in Overijse vandaag

Elke Roex, schepen in Anderlecht, verruilt politiek voor educatieve boerderij

Elke Roex (Vooruit) zet een punt achter haar loopbaan als schepen in de gemeente Anderlecht. Voortaan zal ze werken voor het Neerhof, een educatieve boerderij van de VGC in Dilbeek. Bieke Comer zal haar opvolgen in de gemeenteraad. Dat meldt haar partij.