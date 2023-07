WEER. Geregeld zon, maar ook enkele wolken in Overijse vandaag

Big Jump Druiven­streek springt zondag in meer om aandacht voor betere waterkwali­teit te vragen

In verschillende meren in ons land springen komend weekend honderden mensen in het water om op die manier aandacht te vragen voor betere waterkwaliteit. Ook Big Jump Druivenstreek doet zondagmiddag mee met een actie in het meer van Genval, op de grens met Overijse.