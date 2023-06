WEER. Gedeeltelijk bewolkt weer in Overijse vanochtend

Filiaal van Yves Rocher volledig uitgebrand in Ukkel

De Brusselse brandweer moest zaterdagmiddag uitrukken naar Ukkel voor een uitslaande brand in een huis waarin een handelszaak gevestigd is. Het gaat om een cosmeticawinkel van Yves Rocher. Bij de brand vielen geen gewonden, maar het gebouw is wel onbewoonbaar.