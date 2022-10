Vrouw (98) stikt na onrechtmatige fixatie, woonzorgcentrum kreeg meermaals inspectie over de vloer na klachten

In de nacht van vrijdag 7 januari dit jaar werd een 98-jarige bewoonster van het woonzorgcentum Justus Lipsius dood aangetroffen naast haar bed. “De vrouw overleed na wat leek op een spijtig ongeval”, zegt Joris Moonens, woordvoerder van Zorg en Gezondheid. De Zorginspectie en het Agentschap Zorg en Gezondheid werden meteen na het voorval op de hoogte gebracht. Maar het was pas drie maanden later, toen er een nieuwe klacht kwam, dat de inspectie onaangekondigd langsging. De nieuwe klacht ging over algemene tekortkomingen, zoals slechte zorg, maar ook het incident van januari werd opnieuw vermeld. Daarop stuurde het agentschap de Zorginspectie naar Justus Lipsius. Toen bleek dat een aantal zaken niet in orde waren. “Na bezoek van de Zorginspectie werd vastgesteld dat er een incident had plaatsgevonden met fixatie door een gordel, en dat er een aantal fouten waren gebeurd”, aldus Moonens. “De fixatie van de gordel was niet correct uitgevoerd. Volgens de wetgeving moeten er bedhekken geplaatst worden zodat de betrokken persoon niet uit bed kan vallen of kruipen. Dat was niet het geval. Bovendien kon er niet worden aangetoond in het dossier dat de fixatie met inspraak en medeweten van de familie was gebeurd. Zeer tragisch...”