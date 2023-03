Voorlopig vier nieuwe laadpalen voor elektrische wagens op komst

Help jij mee het Zoniënwoud te beschermen? Neem deel aan sensibili­se­rings­ac­tie

Nu zondag organiseren partners, vrijwilligers en bospersoneel van het Zoniënwoud een sensibiliseringsactie die alle bezoekers moet aanmoedigen om de goede gewoontes te respecteren tijdens een bezoek aan het bos. ’s Ochtends staat een opleiding gepland, in de namiddag wordt die kennis in de praktijk omgezet in het Zoniënwoud.