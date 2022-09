Voorbijgangers bekogelen met eieren, verbale agressie en brandstichting: vandalen teisteren centrum, dus plaatst gemeente overlastcamera

Brussel Man die dreigde met aanslag in Ibis wordt aangehou­den

De man die woensdag werd opgepakt bij de politie-interventie in het Brusselse Ibis-hotel, is door de onderzoeksrechter onder aanhoudingsbevel geplaatst. Dat meldt het Brusselse parket. “Hij is in verdenking gesteld voor feiten van valse bedreigingen met aanslagen en met opzettelijke brandstichting van gebouwen met vermoede menselijke aanwezigheid”, aldus het parket.

3 september