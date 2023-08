Veertger die moeder met mes aanviel blijft in cel: “Mogelijks psychische problemen”

Man neergescho­ten in flat in Sint-Lambrechts-Wolu­we

In Sint-Lambrechts-Woluwe is zondagavond een man neergeschoten in een flat aan de Brand Whitlocklaan. Het slachtoffer, een Oekraïense zestiger, kreeg verschillende kogels in de benen. Dat meldt de krant La Capitale. Het Brusselse parket kan voorlopig enkel bevestigen dat er zich in het gebouw een incident heeft voorgedaan, en geeft geen verdere commentaar, in het belang van het onderzoek.