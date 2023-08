“Mijn collega zat onder het bloed, ik moést ingrijpen”: buschauf­feur getuigt nadat hij zelf ook gebeten wordt door agressieve passagier

Een bijtwonde in zijn hand, een gekneusde vinger en minstens vijf dagen werkonbekwaam. Dat houdt buschauffeur Erwin over aan een geval van agressie vrijdagmiddag in de Brusselse gemeente Elsene. En dat nadat hij zijn collega, die volledig onder het bloed zat, te hulp wilde schieten. “Met een afgesloten bestuurderspost zou je al veel agressie kunnen voorkomen”, vindt hij.