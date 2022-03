Uiteindelijk 1 jongere voor rechter na afpersingen aan skatepark: “Toxische vriendengroep”

In mei en juni 2020 werden in de omgeving van het skatepark in Overijse verschillende minderjarigen het slachtoffer van een bende jongeren. Die ranselden hen af en dwongen hen hun geld af te geven. De slachtoffers durfden uit angst eerst niet naar de politie stappen maar begin juni kon die politie toch de daders bij de kraag vatten. Slechts één van hen, D., bleek meerderjarig, en enkel hij stond dus ook effectief terecht. “Dergelijk gedrag kan absoluut niet door de beugel”, aldus het parket dat een effectieve celstraf van 2 jaar vorderde.

Dochter

Hier bleef het echter niet bij. De man kluste volgens het parket bij als zogenaamde muilezel. In december 2021 zou hij zijn bankrekening ter beschikking gesteld hebben van een bende oplichters. Een vrouw uit Ternat had via WhatsApp berichten gekregen die zogezegd van haar dochter waren, die in geldnood zei te zitten en haar vroeg een aantal overschrijvingen te doen. De vrouw werd op die manier 8.000 euro lichter gemaakt, en zowat 3.000 euro kwam op de rekening van D. terecht.

Toxische vriendengroep

“De afpersingen betwisten we niet”, pleitte D.’s advocaat. “Mijn cliënt maakte in die periode deel uit van een zeer toxische vriendengroep en heeft zich niet tegen die groep kunnen verzetten. Hij heeft intussen wel volledig met hen gebroken. Aan die oplichting heeft hij echter geen enkele schuld. Hij had enkel zijn bankkaart uitgeleend aan een vriend, die hij vertrouwde. Toen hij merkte wat er aan de hand was, heeft hij zelf Cardstop en zijn bank gebeld. Dat geld is trouwens nooit op zijn rekening beland, die is net op tijd geblokkeerd geweest.” De verdediging vroeg om een werkstraf. Uitspraak op 21 april.