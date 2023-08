Twee gewonden bij familiaal drama: zoon (47) opgepakt nadat hij zijn moeder (73) neersteekt en zichzelf verwondt

Het drama gebeurde maandag in de Terrestlaan in Overijse. “Daar heeft een inwonende meerderjarige zoon zijn 73-jarige moeder aangevallen. Ze kreeg één messteek. Nadien heeft de man ook zichzelf verwondt”, zegt Sabine Lievens van het parket Halle-Vilvoorde. “Beiden werden voor verzorging overgebracht naar het ziekenhuis, maar er zou momenteel niemand in levensgevaar verkeren.” De vrouw raakte volgens de eerste informatie wel ernstig gewond.” Over de omstandigheden van het incident, is nog maar weinig geweten. Het labo is ter plaatse voor een sporenonderzoek en de omgeving werd afgesloten met een politielint.